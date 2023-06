Tellement Frais

Un nouveau livre de recettes simples et délicieuses arrive cet automne ! La nutritionniste Geneviève O'Gleman ajoute un nouveau titre à la populaire collection " Savourer ". Au menu : encore plus d'idées, de recettes et de trucs pour faciliter la préparation de repas sains qui plairont à tous. Avec Geneviève, le printemps s'annonce simple et savoureux !