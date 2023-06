Le Complot Vatican

Quel est le secret des soeurs-servantes de Saint-Michel, société secrète liée aux toutes premières heures du christianisme ? 1209, Sud-Ouest de la France. En charge de la croisade contre l'hérésie cathare, les Dominicains poursuivent dans l'ombre un autre objectif : en finir avec une société secrète, les soeurs-servantes de Saint-Michel, dépositaire depuis plusieurs siècles de mystérieuses reliques liées aux premières heures du christianisme. 1428, Pyrénées. L'Espagne est occupée par les musulmans. Alors que les troupes chrétiennes regagnent du terrain, les Maures mettent à sac églises et couvents et s'en prennent aux voyageurs qui essaient de passer en France. A la frontière, un homme leur échappe de justesse grâce à l'une des servantes de Saint-Michel, qui va bientôt lui dévoiler les mystères de son ordre. 2022, Gand, Belgique. Nick Lee travaille pour l'Unesco à la sauvegarde des oeuvres d'art en péril. Alors qu'il vient de retrouver une amie, Kelsey, une religieuse et restauratrice de tableaux, un attentat est perpétré contre un chef-d'oeuvre de la peinture flamande datant de 1428. Celui-ci renfermerait-il un secret bien gardé ?