DISNEY ANIMAUX - 7 Histoires pour la semaine - Disney

Une histoire chaque soir de la semaine, pour un moment de lecture en compagnie des animaux Disney. - Un recueil de 7 histoires richement illustré et facile à lire, pour vivre les incroyables aventures de Pongo, Simba, Bambi et plein d'autres. - Une maquette claire et efficace, avec des textes courts et rythmés. Contient les histoires : Le Roi Lion - L'histoire du film ; Bambi - L'histoire du film ; Les 101 Dalmatiens - L'histoire du film ; Le Livre de la Jungle - L'histoire du film ; Zootopie - L'histoire du film ; Rox et Rouky - L'histoire du film ; Bernard et Bianca - L'histoire du film ; Dès 4 ans.