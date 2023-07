Un corps extraordinaire. Gablier Miriam

UN CORPS EXTRAORDINAIRE Nous pensons savoir ce qu'est le corps. La réalité est que nous n'en savons rien. Si notre culture matérialiste a réduit Le corps à une machine biologique, un rapide coup d'oeil à l'histoire montre que cette vision est loin de faire l'unanimité. Le corps est, encore aujourd'hui, un mystère déroutant. Cet ouvrage nous invite à découvrir et écouter notre corps, si extraordinaire, au travers de nombreux exemples incroyables qui défient l'entendement. IL peut : Résister à des conditions extrêmes ; Faire preuve de capacités augmentées ; Se transformer de manière inattendue ; Produire des phénomènes soi-disant impossibles : guérisons miraculeuses, corps lumineux, lévitations, survie à la mort. Et tant d'autres ! Le corps reste un mystère qui confronte de plein fouet notre vision de la réalité. Nous avons encore tant à apprendre de lui. Ce livre vous emmène ainsi au coeur d'une aventure vertigineuse ! Miriam Gablier est psychopraticienne et formatrice en thérapie psychocorporelle. Egalement auteure de plusieurs ouvrages et titulaire d'un Master de Philosophie, elle est passionnée par les questions qui touchent au corps, à la conscience et par l'histoire des psychothérapies.