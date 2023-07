Dans l'atelier de Carlo Emilio Gadda

" Comment je travaille ? " Gadda s'est posé la question en 1949 dans l'un de ses plus célèbres essais. Et il répond malicieusement : " Comment je ne travaille pas " , révélant l'incapacité de l'auteur à dévoiler le secret de son art, si intimement lié à sa vie, un inextricable " enchevêtrement, ou noeud, ou écheveau, de relations physiques et métaphysiques " . Dans un nouveau volume de la série Dans l'atelier, dirigé par Nathalie Ferrand et traduit par Claire Riffard, Paola Italia, qui étudie l'oeuvre de Gadda depuis des années à travers l'analyse de ses papiers, guide le lecteur dans le labyrinthe de ses archives et de ses bibliothèques, des notes manuscrites aux brouillons, en passant par les corrections, les révisions, les réécritures et les autocensures. Un voyage audacieux et fascinant, qui est aussi une " confession d'auteur " sur les " secrets d'atelier " de son écriture.