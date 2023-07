La cabane à 13 étages Tome 11 : La cabane à 143 étages

Bienvenue dans la cabane la plus cool du monde ! Andy et Terry y ont ajouté un nouvel étage camping. Et ça tombe bien, car ils ont vraiment besoin de vacances ! Mais M. Gros Nez, leur éditeur, leur rappelle qu'ils doivent travailler sur leur prochain livre. Heureusement pour l'inspiration d'Andy et Terry, TOUT est possible dans une cabane à 143 étages... Tu veux savoir si des vacances peuvent se transformer en cauchemar ? Ouvre vite ce livre !