Les Enfants du Graal, T1 : Les Enfants du Graal

Forteresse de Montségur, mars 1244. La croisade contre les cathares atteint son apogée lors d'un bûcher funeste, durant lequel des centaines d'hérétiques trouvent la mort. Cette nuit-là, un moine sauve de justesse deux enfants condamnés ; ils seront par la suite traqués à travers tout le continent par des factions ennemies au nombre desquelles les templiers, tandis que les forces royales et chrétiennes s'affrontent pour le pouvoir en une lutte sans merci. Car par l'héritage de leur sang, Roç et Yeza symbolisent le plus grand des secrets, recherché par toutes les puissances et capable de mettre un terme aux conflits religieux : le Graal mythique lui-même...