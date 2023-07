Vivre la messe. Paroles et gestes

A une époque où la pratique religieuse catholique est en baisse mais le nombre de baptêmes de jeunes et d'adultes en augmentationn, ce petit livret de messe permettra à ceux qui veulent découvrir la messe de mieux la comprendre et d'y participer plus pleinement. Contenant l'ordinaire de la messe avec les gestes et les réponses du prêtre et de l'assemblée, imprimés en deux couleurs, les nombreuses illustrations aident à suivre le déroulement de l'action ligurgique. Renvois vers les trois prières eucharistiques matérialisées sur la bordure des pages. Ce livret est également assorti d'un choix de prières usuelles et d'un guide pour la confession afin d'approfondir sa spiritualité. Cette édition a été entièrement mise à jour pour intégrer la nouvelle traduction liturgique du Missel Romain. D'un format maniable et économique, facile à utiliser, il pourra être recommandé auprès des cathécumènes et confirmands, et mis à la disposition des personnes de passage dans les églises.