Prépabac Histoire-Géographie Tle générale - Bac 2024. nouveau programme de Terminale

Un outil de travail complet et efficace, conforme au programme d'Histoire-géographie en Tle générale. Dans chaque chapitre : le cours, les méthodes clés, des exercices et sujets corrigés. Pour vous accompagner tout au long de votre Terminale et vous aider à avoir un bon dossier ParcourSup. Sur chaque thème du programme d'Histoire-géographie Tle générale - Un cours synthétique et visuel - Une grande carte mentale récapitulative - Des fiches de méthode - Des exercices progressifs - Des sujets de contrôle continu - Tous les corrigés détaillés Gratuit, avec l'achat du livre : un abonnement au site de révision (Lien -> http : //www. annabac. com/) - Dans chaque matière, sur chaque thème du programme de Tle, un parcours de révision interactif : avec des fiches, des quiz et des sujets corrigés - Des conseils pour bien s'orienter