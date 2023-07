Ao Ashi Playmaker Tome 17

Lors de son premier match contre Tokyo Vans, l'Esperion, qui manquait de force principale, remporte une victoire spectaculaire. Akutsu, convoqué pour la première fois au camp d'entraînement de l'équipe nationale du Japon, n'arrive pas à être au niveau et apprend qu'Ashito fait un excellent travail. Arrivera-t-il à maintenir ses émotions jusqu'à la fin ? Et quels nouveaux défis attendent Ashito ? Ecrit et dessiné par Yûgo Kobayashi et édité depuis 2015 par Shogakukan au Japon, Ao Ashi a remporté la 65e édition des Manga Awards en 2019, une des récompenses les plus prestigieuses du monde de la bande dessinée dans l'archipel. A mi-chemin entre le shônen sur le terrain et le seinen en dehors, Ao Ashi fait d'ores et déjà partie du cercle très fermé des plus grands mangas de sport, grâce à l'écriture incisive et hyper dynamique de son auteur, et aux tempéraments hauts en couleur de sa galerie de personnages, à commencer par Ashito, son inoubliable héros. Suivez, tome après tome, de son île natale jusqu'aux sommets du Tokyo Esperion FC, les aventures d'Ashito Aoi, numéro 10 surdoué et facétieux, destiné à révolutionner le football japonais.