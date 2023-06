Sur les traces de Tolkien et de l'imaginaire médieval

Véritable exploration picturale et commentée de l'oeuvre de Tolkien, et de l'origine des contes et légendes, cet ouvrage présente notamment plus de 200 peintures et dessins de John Howe. Artiste de renommée internationale, John Howe a d'abord illustré les romans de Tolkien, puis participé à la direction artistique des deux trilogies cinématographiques Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit aux côtés du réalisateur Peter Jackson et, plus récemment, pris part à la création artistique de la série Les Anneaux de Pouvoir. L'évocation des influences poétiques et mythologiques ancestrales telles que Les Eddas, le Kalevala, La Chanson des Nibelungen, Beowulf, ou les légendes arthuriennes, permet de percevoir à quel point la richesse de l'oeuvre romanesque de Tolkien puise ses sources dans la résonance de ces temps lointains, ici mise en valeur par l'oeuvre picturale de John Howe.