Prêtre. Don de Dieu

Le sacerdoce est un don de Dieu. Mais il est bon de considérer à quel point ce don est précieux, et comment nous sommes invités à en prendre soin. Il prend sa source dans le sacerdoce même du Christ prêtre. Il y a une vraie joie d'être prêtre qui, plus que jamais, mérite d'être connue , comme mérite d'être encouragée la prière pour tous ceux qui ont reçu ce don. Ce numéro rappelle également comment vivre le sacerdoce baptismal par l'offrande à Dieu de toute notre vie et de toute la création.