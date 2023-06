Histoires insolites de la pop

Savez-vous que les Beatles ont échappé de peu au lynchage lors de leur passage aux Philippines ? Que les filles qui criaient durant les concerts de Frank Sinatra étaient rémunérées ? Que Freddie Mercury et Michael Jackson avaient stoppé leur collaboration à cause d'un lama ? Que Claude François a failli mourir dans un attentat à Londres ? Que Dr Dre a samplé une chanson de Charles Aznavour ? Ou que les militaires américains diffusaient du Britney Spears pour torturer les prisonniers à Guantanamo ? Autant d'anecdotes et de faits inédits qui nous plongent dans les coulisses de la musique pop des années 50 à nos jours. Au fil des pages, on découvre toutes ces petites histoires qui donnent une vision surprenante de notre patrimoine musical. Un passionnant voyage dans la belle et grande histoire des tubes et des artistes qui font la légende de la Pop-Culture.