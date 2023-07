Guide Emilie-Romagne 2023 Petit Futé. Bologne - Parme - Ravenne

A bien y réfléchir, l'Emilie-Romagne ressemble étrangement à une cour des dames, où se côtoient reines et princesses : Bologne la moyenâgeuse, fière, parfois coléreuse, et assurément entière. Ferrare, belle de la Renaissance, tout à la fois élégante et mystérieuse. Parme, l'artiste, pure, insouciante et surprenante. Ravenne la Byzantine, sereine, riche, presque distante. Modène, l'Antique, gourmande et dynamique. L'Emilie-Romagne a de quoi intriguer l'amateur d'art mais aussi de bonne chère, une pléiade de produits du terroir recouvre les tables de la région, il faudra goûter la piadina, les tortelloni, la coppa, les salama da sugo, l'anguille, le vinaigre balsamique... Accessible en avion low cost et riche d'un réseau routier très dense et bien entretenu, l'Emilie-Romagne est un territoire propice aux pérégrinations. Ajoutant à cela une offre hôtelière variée et des services de qualité, à n'en pas douter, Petit Futé, vous promet de découvrir une destination des plus accueillantes.