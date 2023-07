En classe avec Jules Verne. Le Tour du monde en 80 jours et en 36 épisodes, 2e édition

Etes-vous prêts à relever le pari de la médiation culturelle ? Cet ouvrage a été conçu pour permettre aux enseignants et aux élèves d'explorer cette nouvelle modalité de transmission des textes et des savoirs en lisant Le Tour du monde en quatre-vingts jours de Jules Verne. Sur les traces de Passepartout, les élèves, à partir de 8 ans, entendront le texte original réécrit pour en faciliter la lecture à voix haute par les professeurs et les parents. Après la lecture, des questions ouvrent un temps de débat. Cet entraînement à l'argumentation permet, en suivant la méthode de Serge Boimare, une entrée facilitée dans les apprentissages. Chaque épisode possède ses activités orales ou écrites de prolongements : vocabulaire, écriture, géographie, histoire, anglais, mathématiques, sciences et arts. Autant de défis à relever pour les élèves, adaptables à leur niveau !