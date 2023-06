Mon ami le petit chien

Pourquoi aimerait-on avoir comme ami un chien ? Parce qu'il est mignon ! Même quand il mordille une ceinture, il est trop chou ! Si on est triste, il peut nous consoler. On fait tout ensemble, se promener, manger, jouer, rire, jardiner. On n'a plus envie de le quitter : c'est le meilleur ami du monde !