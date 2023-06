Les réseaux d'énergie électrique à haute tension. Conception et exploitation

Qu'ils travaillent dans les métiers de la conception ou de l'exploitation, ingénieurs et techniciens intervenant sur les réseaux d'énergie électrique à haute tension ont suivi des cursus spécialisés n'en offrant qu'une vision fragmentaire. Confrontés à la réalité du terrain, il leur est indispensable d'acquérir une connaissance globale de ces réseaux, d'en maîtriser les principes théoriques et opérationnels, et de comprendre comment opèrent les différents métiers du secteur. Offrant un panorama des réseaux d'énergie électrique à haute tension, cet ouvrage réunit le socle de connaissances indispensables à l'ensemble des intervenants : réglementations et normes en vigueur, aspects technologiques et fonctionnels des équipements et savoirs fondamentaux présidant à la conception et à l'exploitation des réseaux.