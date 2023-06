Cette nouvelle formule des guides Evasion vous invite à voyager autrement. Guidés par nos auteurs, experts de chaque destination, vous partirez à la découverte des plus beaux lieux, en prenant le temps d'explorer des zones moins connues, en séjournant dans nos adresses " coups de coeur " ou en testant des activités en lien avec la culture du pays. Dans cette nouvelle édition du titre Irlande, l'auteur, Annie Crouzet, qui parcourt régulièrement l'île, vous emmène avec passion sur les petites routes sinuant au milieu des moutons, au bord de falaises somptueuses ou au coeur de pubs fort animés ! Retrouvez ses meilleurs conseils et coups de coeur pour un voyage au coeur d'une Irlande authentique : - Des circuits sur mesure pour découvrir les grands sites mais aussi des coins encore préservés du tourisme. - Les meilleures adresses, à la fois simples et authentiques : pubs de villages, stands de fish n'chips, restos gastros ou encore B&B tenus par des passionnés pour un vrai breakfast à l'irlandaise ! - Des balades secrètes et des randonnées pour découvrir la beauté sauvage et les couleurs étonnantes de l'île, aussi bien en République d'Irlande qu'en Irlande du Nord. Et bien sûr, toutes les activités pour partir à la rencontre d'une autre Irlande : les meilleurs sites pour randonner à pied ou à vélo, des parcours de golf accessibles aux débutants, des balades en kayak...