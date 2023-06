The Fable Tome 13

Fable et Yôko se retrouvent tous deux en forêt, victimes du piège que leur a tendu Utsubo. Avec la jeune Hinako Saba comme appât, ce dernier compte bien se débarrasser du tueur qu'il redoute plus que tout au monde. Cependant, les plans de ce bandit à l'esprit tordu ne vont pas se dérouler comme prévu... Et son comparse Suzuki va devoir faire des choix cruciaux afin de sauver sa peau. Après cette énième péripétie à haut risque, la période de Noël arrive enfin, l'occasion pour nos amis de se réunir et de faire la fête afin d'oublier les moments difficiles qu'ilsont récemment vécus.