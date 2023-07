Le Fantôme des beaux quartiers. 5

Le jour, Olivia Michaels est une insignifiante dame de compagnie. La nuit, elle devient "le Fantôme" et cambriole les résidences chics de Mayfair. Sa cible : les aristocrates dépravés qui abusent des plus faibles. Pour accomplir sa mission, elle est obligée de vivre au sein de cette noblesse qu'elle méprise, et c'est ainsi qu'elle entre au service de lady Huntington, engagée par son petit-fils Anthony qu'on dépeint comme un épouvantable débauché. Mais celui-ci dévoile des failles et des blessures secrètes qui vont vite ébranler la détermination de l'implacable justicière...