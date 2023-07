Objectif BAC 2024 - 1re ST2S Toutes les matières

Tout pour préparer vos contrôles, réviser et réussir votre année ! Les cours complets dans toutes les matières, pour comprendre et mémoriser l'essentielLes méthodes indispensables, pour réussir le contrôle continuTout pour réussir votre BAC de français : les 12 oeuvres et parcours du programme 2024, des sujets-types corrigés et les conseils indispensables pour réussir le commentaire, la contraction de texte, l'essai et l'épreuve oraleTout sur la réforme du lycée : le nouveau Bac expliqué et le contrôle continu comptant pour le Bac En plus ! Des tutos vidéos pour améliorer son orthographe sur la chaîne Youtube " Objectif BAC Hachette " !