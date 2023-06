Prépas scientifiques. Epreuve français-philosophie, Edition 2023-2024

Comprendre, s'exercer, résumer, analyser, voici dans un seul ouvrage les clefs de la réussite aux concours. Un cours complet sur les oeuvres au programme, une banque de dissertations et de résumés, tous les outils indispensables pour préparer les épreuves. Une étude approfondie du thème en introduction. Un cours détaillé sur chaque oeuvre. Une comparaison des oeuvres en fonction des problématiques possibles des concours. Citations essentielles commentées et prêtes à l'emploi pour la dissertation. De nombreux exemples de résumés et de sujets de dissertation pour s'entraîner.