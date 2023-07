Maths 6e, 5e, 4e, 3e Bled Collège

L'outil de référence des collégiens ! Le BLED Collège Maths vous propose : toutes les notions des nouveaux programmes, expliquées simplement et illustrées par de nombreux exemples ; plus de 380 exercices d'application corrigés, pour savoir comment mettre en oeuvre le cours dans les exercices ; les savoirs de base, imprimés au verso de la couverture : utilisation de la calculatrice, tables de multiplication, formulaire numérique, formulaire de géométrie... un index pour accéder très rapidement à l'information cherchée. EN PLUS ! Des quiz interactifs à télécharger gratuitement sur notre site.