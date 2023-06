Le livre des techniques du son. Technologies, 6e édition

Le Livre des techniques du son - Technologies est un ouvrage interdisciplinaire qui réalise une synthèse de toutes les connaissances élémentaires concernant les technologies dans le domaine du son. Les fondamentaux de physique, d'électroacoustique, d'acoustique, de perception auditive, de traitement du signal, d'électronique, ainsi que la technologie audiofréquence et les techniques audionumériques sont développés par les plus éminents spécialistes. Conçu pour apporter des réponses à tous ceux pour qui le son est un moyen d'expression de la créativité et de la communication, cet ouvrage, largement illustré et riche de données utiles, d'informations techniques et méthodologiques, est devenu au fil des années le livre de référence des professionnels du son et l'outil indispensable des étudiants des écoles de formation audiovisuelle. Cette nouvelle édition revue et mise à jour bénéficie de l'expertise de plusieurs nouveaux auteurs. Elle élargit le concept de notions fondamentales aux technologies analogiques et numériques et propose désormais des compléments téléchargeables. Deux autres volumes du Livre des techniques du son sont consacrés aux Notions fondamentales et à l'Exploitation.