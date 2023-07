Un léger malentendu

Surf, coup de foudre et quiproquo sous le soleil de Los Angeles ! Lorsqu'elle emménage dans son nouvel appartement à Los Angeles, Mei a un coup de foudre pour son voisin Tom. Hélas, elle comprend vite que rien ne sera jamais possible entre eux. Mei a l'habitude, sa vie sentimentale est un fiasco ! Ceci dit, rien ne les empêche d'être amis. Tom est une star du surf. Célèbre pour avoir dompté les vagues mangeuses d'hommes les plus dangereuses du monde, il est cloué sur le sable depuis un grave accident. L'arrivée de sa jolie voisine, une petite tornade aussi déjantée qu'attachante, le pousse hors de sa zone de confort. Entre eux, c'est une évidence. Sauf que quelque chose bloque. Juste un petit détail... mais qui change tout. Certains mensonges nous protègent. Comment accepter la vérité lorsqu'ils volent en éclats ?