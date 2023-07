Le grimoire d'Elfie Tome 2 : Le Dit des cigales. + Cadeau

Une aventure touchante qui plonge les trois soeurs dans le passé de leur mère, Mélusine. Elfie et ses deux soeurs, Louette et Magda, arrivent avec leur bus-librairie à Gonerbes, un village de Provence écrasé par le soleil. Elles y rendent visite à Alistair Kinloch, un écrivain autrefois ami de leur mère. Mais Alistair ne parvient plus à écrire. Sa machine à écrire a été volée et son inspiration avec. Dans cette bourgade où ne manquent pas les fortes personnalités, Elfie enquête. Qui en veut à Alistair ? Et pourquoi ? Grace à son grimoire qu'elle doit recharger d'histoires, Elfie va pouvoir compter sur l'aide de la magie... Une aventure touchante qui plonge les trois soeurs dans le souvenir de leur mère, Mélusine.