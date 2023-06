MMA - Mixed Martial Artists Tome 5

Mixed martial arts, free fight, Shooto... Plusieurs mots pour définir la même forme de combat qui réunit tous les arts martiaux en une seule et même discipline hybride, complète, sans faille. Après avoir remporté le premier tour du championnat du Kantô, Meguru se prépare à affronter de nouveau Kiyoshi. Bien que la fatigue commence à se faire sentir, Meguru refuse de le laisser gagner par soumission comme il le souhaite ! De son côté, Yûdai sort de son deuxième combat vainqueur, mais exténué. Une raison supplémentaire pour lui d'appréhender sa demi-finale contre l'impitoyable Takashi. Le duel qui s'annonce pourrait en effet faire resurgir de nombreux fantômes du passé... Par l'auteur de EDEN : It's an Endless World !