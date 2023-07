Gunnm Mars Chronicle Tome 9

Le repos aura été de courte durée. Alors que le Dejah Thoris est à peine libéré de la troupe du Fardarrig, un nouvel ennemi tout aussi redoutable attaque Cuan et les siens ! Son nom : Gyapollo. Et il s'enfuit avec Yoko en otage ! Seulement, il semble que Cuan et lui aient noué une relation des plus singulières...