Les papillons bleus. 1940-1942

Les Allemands déclarent la guerre à la France, et très vite les premiers réfugiés surgissent dans le village où vivent Philippe et son meilleur ami Félix. Alors que Philippe et ses parents recueillent une famille juive en exil, dont la jeune Esther, Félix aide son père qui, propriétaire d'une scierie, s'accommode de l'occupation. Bravant les autorités allemandes, Philippe va intégrer la résistance et suivre les traces de son père.