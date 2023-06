Anne Lapra, fugitive protestante

En 1739, Anne Lapra, enceinte de huit mois, et son mari sont arrêtés pour avoir hébergé un pasteur clandestin et son épouse, également enceinte. Les deux couples sont emprisonnés. Un mois plus tard, l'évasion d'Anne Lapra - qui vient d'accoucher - et de l'épouse du pasteur stupéfie les autorités. De Suisse où elle s'est réfugiée, Anne Lapra aide alors son mari, envoyé aux galères pour "crime de religion", à transmettre de précieuses informations sur les forçats. Tandis que pèse sur elle une condamnation par contumace à la tour de Constance, la fugitive protestante prend tous les risques pour aller visiter le galérien à Marseille... A travers Anne Lapra, l'historienne Sarah Rouvière évoque le rôle des femmes dans la résistance huguenote. Dans une enquête menée tambour battant, l'autrice restitue avec talent le tragique, la tension et l'espoir propres à cette vie hors du commun.