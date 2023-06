Jack Barron et l'éternité

A ma gauche, Jack Barron, présentateur vedette, empêcheur de tourner en rond et pourfendeur des injustices en prime time devant cent millions de téléspectateurs. A ma droite, Benedict Howards, industriel omnipotent qui règne sur la finance, la politique et les médias. Avantage Howards, qui dispose du bien le plus précieux, celui auquel personne, si intègre soit-il, ne peut résister : le secret de l'immortalité. Personne sauf Jack l'incorruptible, qui n'est pas près de la fermer...