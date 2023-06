Prendre en charge les victimes de harcèlement moral. 2e édition

Comment diagnostiquer une situation de harcèlement moral, puis accompagner et soigner les victimes ? Les thérapeutes font face à une demande croissante de prise en charge de patients se trouvant sous l'emprise d'un collègue, d'un parent ou encore d'un conjoint. Ils doivent donc acquérir de nouvelles compétences spécifiques indispensables. L'originalité de ce manuel réside dans le fait qu'il met à disposition du lecteur des outils inédits et éprouvés : - un modèle théorique de compréhension du phénomène ; - une analyse fonctionnelle ; - des questionnaires. Cet ouvrage, conçu dans une approche très pratique, répond aux besoins du praticien et enrichit ses compétences. De nombreux cas cliniques sont présentés et illustrés. Le professionnel est ainsi guidé pas à pas dans sa prise en charge, sur trois grands axes : - l'accompagnement vers une prise de conscience claire de la situation ; - la mise en place d'une protection psychologique et émotionnelle ; - le traitement du traumatisme et l'aide à la reconstruction. Cette 2e édition s'enrichit d'éléments pratiques et juridiques, qui permettront au thérapeute : - d'amener son patient à connaître ses droits en matière légale ; - de lui montrer les différentes voies possibles pour obtenir de l'aide pratique ; - de savoir quoi faire quand le patient demande une attestation à produire devant les tribunaux. Elle s'enrichit également d'un approfondissement de la psychoéducation, visant à aider le patient à se soulager de sa culpabilité et à mieux réguler ses émotions.