Sôten No Ken Tome 8

"Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort". Liu Feiyan, "l'oiseau de la Mort" , est arrivé à Shanghai avec Erika. Après avoir déjoué plusieurs attaques des nazis, le guerrier n'a qu'une obsession : trouver un combattant qui le surclassera pour protéger la fillette porteuse de la "liste de l'espoir" , un catalogue d'oeuvres d'art cachées convoité par Adolf Hitler. Il défie alors Charles de Guise en duel, mais l'étoile de la mort, présage funeste, brille de mille feux dans le ciel. Kenshirô parviendra-t-il à protéger son pengyou, alors que les tensions entre Chine et Japon menacent de mettre Shanghai à feu et à sang ? Tetsuo Hara et Buronson reviennent plus de dix ans après la fin du cultissime Hokuto No Ken, vendu à plus de 100 millions d'exemplaires dans le monde, dans une préquelle centrée sur l'oncle de Kenshirô, Kenshirô Kasumi, 62e successeur de la légendaire technique du Hokuto Shinken. Cette réédition de Soten No Ken, vivement attendue par les lecteurs de la toute première série, est le deuxième titre d'une collection dédiée à Tetsuo Hara. Au plus proche de la version originale (sens de lecture japonais, onomatopées sous-titrées), elle bénéficie d'une nouvelle traduction, d'un nouveau lettrage et d'une fabrication soignée.