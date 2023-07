Bienvenue au pays des nombres. Un livre animé pour apprendre à compter sans perdre la tête !

Pour partager son goûter, attendre son tour, faire la course, choisir un paquet de bonbons... Tous les jours, on fait des mathématiques sans s'en rendre compte ! A travers de multiples jeux, labyrinthes et énigmes à résoudre, ce livre est parfait pour acquérir des méthodes simples qui permettent de bien savoir compter ! Une découverte ludique des mathématiques pour les enfants dès 5 ans La découverte des mathématiques est faite avec sérieux et humour à la fois. Petit à petit, de manière divertissante, l'enfant apprend à classer des éléments du plus petit au plus grand ou inversement, à savoir partager et diviser des quantités, à reconnaître les unités, les dizaines, les centaines... Le livre, relu par une enseignante d'école maternelle, est parfaitement adapté aux enfants à partir de 5 ans. Un livre animé Les nombreux rabats accentuent le côté ludique du livre et permettent d'apprivoiser les premières notions mathématiques à travers le jeu. Grâce aux méthodes interactives de ce livre, l'enfant est pleinement acteur dans l'apprentissage et la mémorisation des notions-clés. Compter devient très amusant et très facile !