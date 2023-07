Mes histoires du calme - Ma grande sensibilité... et moi !

Liv est une petite fille drôle et sensible. Au calme, à la maison, elle se sent bien. Mais quand elle sort de son petit cocon, parfois tout lui paraît trop : trop d'enfants, de cris, de bruits... Jusqu'au jour où une rencontre va changer sa façon de voir le monde. Une histoire pour aider votre enfant à apprivoiser sa grande sensibilité, accompagnée d'éclairages pour les parents. Héloïse Junier, psychologue pour enfants et autrice à succès, accompagne les familles. Elle a développé la collection Mes histoires du calme pour guider les jeunes enfants et leurs parents dans les moments clés et les problématiques du quotidien.