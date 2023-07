Dieu avec nous - Mes plus belles prières

Un recueil des plus grandes prières de l'Eglise, au petit format facile à emporter partout pour aider les plus jeunes dans leur apprentissage et leur vie de foi ! Du Notre Père au Je vous salue Marie, en passant par les différentes formes du Credo et les prières dites lors de la messe, Mes plus belles prières deviendra rapidement leur compagnon du quotidien ! Ce carnet fait partie de la collection DIEU AVEC NOUS, le catéchisme de la Communauté de l'Emmanuel, testé et approuvé par des milliers d'utilisateurs en paroisses, écoles et familles.