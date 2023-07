Hommage à Leiji Matsumoto. Par delà la boucle du temps

Créateur d'Albator et du Galaxy Express 999, Leiji Matsumoto est une figure légendaire du manga. Mais si on le connaît surtout en France pour les séries d'animation mettant en scène le pirate de l'espace, il était un auteur prolifique à la production vertigineuse. De ses quinze ans - lorsqu'un de ses mangas est publié pour la première fois dans une revue - jusqu'à sa mort le 13 février 2023, cet artiste au coeur d'or et à la curiosité insatiable aura consacré sa vie à l'exploration de multiples genres, du western à la comédie dramatique, du manga pour jeunes filles au thriller de science-fiction, de l'aventure interstellaire au conte philosophique, des opéras de Richard Wagner à la musique de Daft Punk... Cet ouvrage, d'abord écrit pour célébrer 70 ans d'une carrière exceptionnelle et devenu hommage posthume par la force des choses, vous propose de voyager le long de la boucle du temps à la découverte des mondes extraordinaires de Leiji Matsumoto. Journaliste, présentateur, game designer, directeur artistique et level designer, Julien Pirou a travaillé pour Nolife, IG Magazine, Ubisoft ou encore Kaze. Il est l'auteur de La Grande Aventure du jeu de rôle, livre primé. Spécialiste des cultures de l'imaginaire, il décide de se pencher ici sur les oeuvres fascinantes de Leiji Matsumoto.