RC4, route du sang

La Route Coloniale 4, c'est la route qui séparait la Chine de l'Indochine. Claire Fourier n'y est jamais allée mais l'on s'y croirait avec une vérité que n'atteint pas "Apocalypse Now". Elle se documente minutieusement dans les archives, au Château de Vincennes, et écrit une histoire d'amour plus vraie que vraie, bouleversante, née sur cette route.