Lucterios. La rage de vaincre

Quelle est cette mystérieuse civilisation celte qui fit de nous des Gaulois ? La Gaule nous en parlons tous et nous ne la connaissons pas ! Et pourtant, elle donna bien des soucis à un conquérant qui se voulait aussi grand qu'Alexandre le Macédonien. César voulait les Gaules. Mais deux hommes, deux Gaulois, vont se mettre en travers de son chemin, Lucterios et Catiscos. Alésia ne fut pas la dernière bataille de la guerre des Gaules. L'ultime affrontement, d'une cruauté sans nom, qui entacha à tout jamais l'aura de Julius César, portait le nom d'Uxellodunum, oppidum en pays Cadurque, le Lot d'aujourd'hui. (- 51 av. J. -C.). Ce roman est d'abord une histoire d'amitié entre deux hommes. L'un trahira l'autre. L'un et l'autre perdront tout dans une quête de liberté absolue. Sur l'autel des guerres, leurs femmes, leurs enfants, leur fortune seront sacrifiés. Le destin de Gemina, épouse de Lucterios, la portera jusque Rome. Ses enfants, fils de Barbares, deviendront patriciens. César leur aura tout pris, jusqu'à leur descendance. Que deviendront-ils au seuil de ce naufrage ? Sur le port d'Ostie se scellera leur destin.