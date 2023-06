Fantasy & féminisme

Par la création qu'elle permet de mondes secondaires alternatifs et par ses codes génériques sujets à la réappropriation, la fantasy est un genre de l'imaginaire dont les potentialités sont illimitées, et qui offre l'opportunité d'interroger les systèmes normatifs en place. Ce n'est donc pas un hasard si elle a été investie, au fil des décennies, par des discours issus de divers courants féministes et queer. Que se produit-il lorsque la fantasy rencontre ces perspectives ? Comment peuvent-elles éclairer les oeuvres (livres, nouvelles, séries télévisuelles), mais aussi les phénomènes faniques et militants qui les entourent ? Comment aborder la fantasy (l'analyser, mais aussi l'écrire) en s'intéressant aux dynamiques genrées, sexuelles, sexuées, ainsi qu'aux savoirs féminins et aux cultures des marges ? Sous la direction de Marie Lucie Bougon (Université d'Artois), de Marion Gingras-Gagné (Université du Québec à Montréal) et de Pascale Laplante-Dubé (Université du Québec à Montréal/Université d'Artois), cet ouvrage rassemble des articles académiques de chercheurs et chercheuses et des créations d'autrices de fantasy, originaires de la France comme du Québec. Il est l'aboutissement d'un colloque organisé par l'Université du Québec à Montréal et l'Université d'Artois en 2021, qui a réuni universitaires, artistes et fans des deux côtés de l'Atlantique autour de dialogues fertiles sur les pouvoirs de l'imaginaire.