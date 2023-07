Questions ouvertes de Physique MP/MP*, MPI/MPI*, PC/PC*, PSI/PSI*, PT/PT*. 2e édition

Cet ouvrage s'adresse avant tout aux élèves de 2de année des quatre filières MP, PC, PSI et PT. Il traite en 20 chapitres la totalité des programmes de 1re et 2de années sous la forme de 410 Questions ouvertes. Trois niveaux de difficultés sont proposés : CCINP ; concours communs des Mines ou de Centrale et X ou les ENS. Les solutions sont détaillées, toujours abordables. Les auteurs sont à la fois enseignants en classes préparatoires et membres de jurys de concours.