Le retour aux Alizés

Après trois ans d'absence, Juliette revient chez elle, au coeur du vignoble bordelais. Mais Les Alizés, domaine familial porté par cinq générations de femmes, ont gardé l'empreinte des traumatismes du passé. Juliette serait-elle rentrée sans le décès brutal de son ex-mari ? Partie au Canada sans explication, elle a confié la gestion du domaine à sa fille Isabelle, aussi résolue qu'elle. Leurs retrouvailles n'ont pas la chaleur escomptée et la présence de Juliette cristallise les tensions. Dans la propriété de son ancien époux, elle fait une découverte extraordinaire qui l'incite à différer son retour à Montréal, où l'attend son compagnon. Elle conçoit alors un ambitieux projet, mais elle se heurte à l'opposition des locaux qui défendent la promotion du vignoble... Un magnifique portrait de femme moderne, tiraillée entre élans du coeur et engagement. Retrouvez Juliette dans la suite d'Un été d'ombre et de lumière.