Un dangereux aveu ; Le retour imprévu ; Une alliance avec Gianni Renzetti

Un dangereux aveu, Julia James " Si quelqu'un a une raison de s'opposer à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. " A la stupeur générale, Ariana interrompt la noce, pour révéler à tous qu'elle porte l'enfant de Luca Farnese, le futur marié... Une alliance avec Gianni Renzetti, Lynne Graham Pour sauver le domaine familial, Josephine est prête à tout. Et même à épouser Gianni Renzetti, son ami d'enfance qui, hélas, ne partagera jamais les sentiments qu'elle nourrit pour lui en secret... Le retour imprévu, Catherine George - réédité Cela fait dix ans que Rose tente d'oublier James Sinclair, l'époux qui l'a trahie. Or voilà qu'il se présente aujourd'hui à sa porte ! Non seulement James refuse le divorce qu'elle lui propose mais il semble décidé à la reconquérir...