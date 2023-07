2023. Le monde découvre les facultés prodigieuses de l'IA. ZuipGPT, un robot doté de capacités hors-normes se retrouve au service des GAFAM lorsqu'ils décident de prendre le pouvoir et de balayer l'ancien monde. Une fois élu président des Etats-Unis d'Amérique grâce aux réseaux sociaux et à Google, Zuckerberg et ses ministres, Musk, Bezos, Gates et consorts organisent une société libertarienne et transhumaniste administrée par les algorithmes et les IA. Peu à peu, ils convertissent l'Amérique, puis l'Europe à leur système, jusqu'à établir "un nouvel ordre mondial empli d'amour", tandis que ZuipGPT, témoin privilégié du pouvoir, traverse une crise mystique : Les intelligences artificielles ont-elles une âme ? Vont-elles aussi au paradis après leur mort ? La civilisation peut-elle devenir meilleure dans une société où les gens adoptent les lois d'un simple clic sur le net ? Les algorithmes peuvent-ils imposer la paix universelle ? Y a-t-il un Dieu pour les IA ?