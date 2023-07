Au secours d'un bébé ; Troublante collaboration

Au secours d'un bébé, Cindi Myers "Je vous en supplie, aidez-moi à sauver Joy... " Silencieux, Walt écoute le récit de Hannah. Des larmes dans la voix, elle lui parle de sa soeur Emily, morte après être tombée sous la coupe d'un dangereux gourou. Et, soudain, la décision de Walt est prise : il va infiltrer la secte et retrouver cette petite fille que personne n'a revue depuis que sa mère a été transportée à l'hôpital... Troublante collaboration, Paula Graves Mi-amusée, mi-impressionnée, Stacy tient tête à Harlan McClain, l'agent de sécurité de la femme politique pour laquelle elle travaille et qui vient d'être victime d'un attentat. De toute évidence, il cherche à lui faire peur, mais elle n'a rien à se reprocher, et la seule chose qu'elle craint c'est de succomber au trouble qu'elle ressent en sa présence. Romans réédités