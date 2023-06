La magie des Maths. Astuces, énigmes, curiosités, défis et tours de Mathé-magie pour affronter les calculatrices

D'une approche originale, cet ouvrage vous propose des motifs magiques, des astuces de calcul rapide, des énigmes, des curiosités, des défis et plus de 40 tours de Mathé-magie avec leurs explications et variantes, pour divertir et surprendre votre entourage ! Il traite d'un large éventail de sujets, toujours abordé de manière ludique : les carrés gréco-latins et magiques, les nombres premiers, les nombres narcissiques, la suite de Fibonacci, le triangle arithmétique, ou encore le nombre d'or et pi. Dans certains défis et tours de Mathé-magie, vous affrontez la plupart des calculatrices scientifiques puisqu'elles ne donnent pas le résultat exact au-delà de 10 chiffres, alors que vous, vous y arrivez : 100 0012, 346 582 × 999 999, 999 9992, 999 9993, 49 999 987, 1/891, 1/99, 1/1 089... Cet ouvrage 100 % neurones vous permet de jouer avec les nombres et les mathématiques de manière ludique et plaisante, de stimuler vos facultés cérébrales et cognitives : calcul mental et/ou rapide, mémorisation, concentration. Vous découvrez avec plaisir que les nombres et les mathématiques sont surprenants, captivants, fascinants, tout simplement magiques. Un livre accessible à toute la famille, à partager avec parents et enfants, pour ravir les matheux et épater les réticents !