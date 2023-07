MICRONUTRITION et NUTRITHERAPIE de la PERSONNE AGEE : Prévention - Santé - Longévité

Vieillir est un processus physiologique qui s'origine grandement dans l'environnement extérieur et intérieur. Cette étape de la vie majoritairement associée au stress oxydant et à l'érosion télomérique est en lien étroit avec la présence d'un état inflammatoire chronique ; dont l'évolution pourrait insidieusement induire l'apparition des pathologies liées à l'âge. Le vieillissement général de l'organisme va avoir également des répercussions sur le statut micronutritionnel final des personnes âgées, via notamment l'affaiblissement du système digestif, que l'on devra impérativement corriger. En outre, la modification naturelle du microbiote intestinal avec l'âge, clairement modulée par notre hygiène de vie, conditionne fortement notre horloge biologique et in fine le vieillissement en bonne santé. Dans ce contexte la micronutrition et la nutrithérapie ont un rôle clef dans le ralentissement de la sénescence (e. g. ostéopénie, sarcopénie, dysfonctionnements sexuels...) et/ou la prévention des maladies potentiellement associées (e. g. maladies cardiovasculaires, diabète de type II, maladies neurodégénératives, cancers...) ; tout en minorant dans de nombreux cas les doses médicamenteuses généralement prescrites. Enfin, la supplémentation nutritionnelle pourra être proposée, en toute innocuité, au regard objectif des besoins individuels. Cet ouvrage spécialisé s'adresse non seulement à tous les professionnels de santé qui souhaitent actualiser et approfondir leurs connaissances sur l'alimentation des seniors, mais également à toutes les personnes qui désirent s'investir en nutrition spécialisée indépendamment du lobbying industriel ! Avec ce nouveau livre l'auteur poursuit ses écrits et complète son investigation scientifique experte dans le domaine de l'anti-âge.