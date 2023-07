Les Chroniques d'Éfélia. Le Grimoire des Enchantements

Louve-Line Wanner, une enfant de onze ans fragile et maladroite, harcelée par trois élèves de sa classe, mène une existence malheureuse dans le village de Carillon, à l'est du royaume d'Efélia. C'est pourtant à elle qu'est confiée la mission de retrouver le Grimoire des Enchantements, qui vient de disparaître avec les sombres secrets qu'il contient. Embarquée dans la plus tumultueuse des aventures, Louve-Line parviendra-t-elle à intercepter le malfaiteur avant qu'il ne commette l'irréparable et fasse sombrer le royaume dans le chaos et l'abomination ? Alors que les mystères de son passé ressurgissent, elle s'interroge : aurait-elle un lien avec l'effroyable complot dont les contours se dessinent petit à petit sous ses yeux ?