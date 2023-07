Hameau à vendre. à la recherche des racines perdues

Ambroise Crespaud parcourt au hasard les routes de France enquête de solitude et de Liberté. Car on ne peut être que seul pour être libre. Il finit par faire halte dans la Drôme où les ruines d'un hameau jadis ensorcelé lui semblent être le refuge pour se construire. De son côté, Laurence Saint-Laurent cherche à résoudre le mystère de ses racines en redonnant vie à ce hameau qui porte son nom. Emportés par leurs fantasmes, Ambroise et Laurence finiront par conclure une alliance paradoxale, au risque d'en oublier le sens de leurs espérances et de leurs vies. Dans une ruralité en léthargie où le bar est le seul lieu de sociabilité, le drame se noue dans la perversité de l'enfermement, source de tous les obscurantismes et de toutes les malveillances, en une quête pathétique des racines perdues.