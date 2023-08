L'affaire Echallier - Surin d'Apache 2 - Préface Pr. Durigon. Surin d'Apache 2

Février 1888, Claude Moiroux, vannier sans histoires, est sauvagement agressé en son domicile de Saint-Romain-aux-Monts-d'or, près de Lyon. Appelé sur les lieux du fait de l'étrangeté des blessures reçues par le vieil homme, le professeur de médecine Alexandre Lacassagne se trouve confronté à un cas inédit. Avec l'aide de son assistant Ange-Clément, un ex-Apache au passé mystérieux, le scientifique va tenter une expérience hors du commun pour l'époque et mettre en place des techniques d'analyses encore utilisées aujourd'hui par les polices scientifiques du monde entier. Le professeur Alexandre Lacassagne est l'un des fondateurs de la médecine légale moderne, précurseur de la police scientifique. De manière romancée, Stanislas Petrosky raconte ses plus grandes affaires et l'évolution de la médecine judiciaire. Le docteur Amos Frappa, spécialiste du grand professeur, reprend les grands points de l'affaire, explique comment Lacassagne s'est retrouvé face au crime... " De manière romancée, Stanislas Petrosky raconte ses plus grandes affaires et l'évolution de la médecine judiciaire à l'orée d'un siècle qui fera sien la maxime favorite du professeur Lacassagne : "La justice flétrit, la prison corrompt et la société a les criminels qu'elle mérite ! "